Вартанян досрочно победил Батисту в главном бою турнира Open FC в Москве

Российский боец Эдуард Вартанян (22-4), выступающий в полусреднем весе победил техническим нокаутом в первом раунде бразильца Раймундо Батисту (13-3) в главном бою турнира Open FC 10 в Москве.

В одном из первых разменов ударами Вартанян зацепил соперника боквоым ударом, но Батиста за счёт тейкдауна избежал добивания и захватил спину соперника. Эдуард развернул бразильца и включил жёсткие удары коленями, а затем свалил соперника и начал добивать ударами сверху. Жёсткие локти открыли Батисте рассечение, а сам боец уже с трудом оказывал сопротивление, но чудом продержался до конца раунда. Однако продолжить бой после этого Батиста не сумел.

Узбекский средневес Нурсултан Рузибоев победил техническим нокаутом в первом раунде бразильца Алекса де Паулу и стал чемпионом Open FC в среднем весе.

Как сообщалось ранее, в Бишкеке прошёл турнир лиги Open FC, в главном бою которого киргиз Алимардан Абдыкаров победил техническим нокаутом в третьем раунде армянина Айка Казаряна и стал победителем Гран-при и чемпионом Open FC в легчайшем весе.