Валуев рассказал, почему Олимпиаду в Токио могут отменить

Экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, депутат Государственной Думы Николай Валуев объяснил, почему Олимпийские игры в Токио могут быть отменены в последний момент. Его слова приводит RT.

Нет никакого резона отменять Олимпиаду за два дня до её начала, когда в деревню уже заселились участники. Но вердикт вынесут местные контролирующие органы типа российского Роспотребнадзора. Мы не знаем, что скажут там. Организаторы просто не имеют права проигнорировать распоряжение. Они в данной ситуации ничего не решают, — рассказал Валуев.

Также депутат отметил, что японские органы поступят так, как им будет лучше, но для начала установят первопричину.

Как сообщалось ранее, появление нового штамма коронавируса на летних Олимпийских играх в Токио маловероятно, так как мутация традиционно происходит в густонаселённых районах и при наличии значительных контактов между людьми.