Валуев прокомментировал драку Минеева и Исмаилова

https://static.news.ru/photo/1cda695a-46a3-11eb-8bca-fa163e074e61_660.jpg Николай Валуев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу среди тяжеловесов Николай Валуев прокомментировал драку между бойцами ММА Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым на турнире по смешанным единоборствам.

Как это отразится на имидже смешанных единоборств и спорта в целом? Да ничего хорошего! Не вижу ничего позитивного, — цитирует «Москва 24» Валуева.

Бывший боксёр добавил, что не собирается оправдывать действия Минеева и Исмаилова какими-то факторами. Валуев также напомнил, что в спортивных федерациях существуют дисциплинарные комиссии, которые имеют право наказывать спортсменов за подобное поведение.

Конфликт между бойцами, переросший в массовую драку, произошёл накануне во время турнира AMC Fight Nights Global. После одного из боёв Минеев вошёл в клетку и бросил Исмаилову вызов. Вскоре тот вбежал в клетку, обвинил Владимира в трусости и между ними завязалась драка. В клетку вбежало много посторонних людей, в дело вмешалась полиция.

Как сообщал NEWS.ru, после инцидента полиция задержала Исмаилова, в отношении бойца был составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Бойцу смешанного стиля грозит штраф или арест до 15 суток, мера пресечения для Исмаилова будет определена в суде.

Магомед Исмаилов и Владимир Минеев провели официальной бой в октябре 2018 года. По результатам поединка судьи зафиксировали ничью. 30-летний Минеев выиграл 14 боёв, один проиграл и один свёл вничью. Профессиональный рекорд 34-летнего Исмаилова — 18 побед, два поражения и одна ничья. 13 декабря в Москве он единогласным решением судей победил Ивана Штыркова.