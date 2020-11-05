Речь не о Герое России: Валуев ответил на идею о награде для Нурмагомедова

https://static.news.ru/photo/87164202-1f4e-11eb-8061-fa163e074e61_660.jpg Николай Валуев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Государственной думы Николай Валуев согласился с тем, что достижения чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова должны быть отмечены. Однако он счёл неуместным говорить именно о звании Героя России.

С инициативой такой награды ранее выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров.

Экс-спортсмен посоветовал коллеге ознакомиться с документами, в которых прописано, за какие заслуги может быть дана высшая награда страны.

Когда идёт речь о награждении государственной наградой, нужны по большей части ходатайства от людей, каких-либо общественных организаций. Они могут это сделать. Но речь всё-таки не о Герое России, — заявил Валуев в эфире радио «Комсомольская правда».

Депутат отметил, что не вполне понимает, что именно имел в виду Омаров, ведь кроме Героя России за военные заслуги в России есть звание Героя Труда. Он пообещал обязательно подойти к Омарову на «пленарке» и всё уточнить.

В конце октября Нурмагомедов в поединке с американцем Джастином Гейтжи защитил титул чемпиона UFC. После боя он объявил о завершении спортивной карьеры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что боец включён в десятку спортсменов, вызывающих доверие у россиян. Помимо него в рейтинг попали в том числе хоккеист Александр Овечкин, футболист Артём Дзюба и фигуристка Алина Загитова.