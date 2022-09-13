Валуев отреагировал на отказ Украины участвовать в ЧЕ по самбо из-за России Валуев раскритиковал отказ Украины участвовать в ЧЕ по самбо из-за России

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Николай Валуев

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы Николай Валуев в интервью MMA.Metaratings.ru оценил решение сборной Украины по самбо не выступать на чемпионате Европы из-за участия российских и белорусских спортсменов. По его словам, украинский спорт перенял худшие черты политики Киева.

Украина во многом стала сплошным перформансом. Там даже, где ему не место. Демонстрация политической близорукости, низкого качества стандартов дипломатии и нежелания вести диалог перекинуты и в область спорта. Все как обычно в их королевстве, — сказал Валуев.

Ранее днем представители Федерации самбо Украины сообщили, что национальная сборная не выступит на чемпионате Европы по самбо из-за участия команд из России и Белоруссии. Представители организации также обвинили Международную федерацию самбо (FIAS) в игнорировании требований украинской стороны о недопуске россиян и белорусов к соревнованиям. Чемпионат Европы пройдет 14–19 ноября в сербском Нови-Саде. Российские и белорусские самбисты смогут выступить, так как Международная федерация самбо допустила спортсменов из этих стран к участию в международных турнирах в нейтральном статусе.

В июне украинские дзюдоисты решили бойкотировать все международные соревнования из-за допуска россиян на турнир в Монголии. Международная федерация дзюдо (IJF) также допустила до международных соревнований российских спортсменов в нейтральном статусе.