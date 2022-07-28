Валуев оценил слова Льюиса о рождающихся со свастикой русских Николай Валуев о высказывании Льюиса: он не в курсе, что такое свастика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Валуев

Бывший чемпион мира в тяжелом весе и депутат Госдумы Николай Валуев связал слова американского бойца Деррика Льюиса о рождающихся со свастикой русских с пропагандой, передает Metaratings.ru. Валуев убежден, что американец не знает, что такое свастика.

Он не в курсе, что такое свастика. Это следствие пропаганды. Ведь считается, что медведи живут на улицах российских городов, — заявил Валуев.

В ночь на 31 июля состоится поединок Деррика Льюиса и россиянина Сергея Павловича. Бой пройдет на турнире UFC 277.

Ранее стало известно, что латвийские хоккеисты и тренеры могут получить тюремный срок из-за работы в России. Отныне их работу будет курировать Служба государственной безопасности Латвии, а по ее оценке, любая поддержка России противоречит интересам национальной безопасности страны и демократическим ценностям.