Бывший чемпион мира в тяжелом весе и депутат Госдумы Николай Валуев связал слова американского бойца Деррика Льюиса о рождающихся со свастикой русских с пропагандой, передает Metaratings.ru. Валуев убежден, что американец не знает, что такое свастика.
Он не в курсе, что такое свастика. Это следствие пропаганды. Ведь считается, что медведи живут на улицах российских городов, — заявил Валуев.
В ночь на 31 июля состоится поединок Деррика Льюиса и россиянина Сергея Павловича. Бой пройдет на турнире UFC 277.
Ранее стало известно, что латвийские хоккеисты и тренеры могут получить тюремный срок из-за работы в России. Отныне их работу будет курировать Служба государственной безопасности Латвии, а по ее оценке, любая поддержка России противоречит интересам национальной безопасности страны и демократическим ценностям.