https://static.news.ru/photo/a6671a5e-244b-11ea-a3ba-fa163e074e61_660.jpg Николай Валуев Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Известный боксёр, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал заявление Дениса Лебедева о завершении карьеры. По его словам, подобные решения рано или поздно принимают все спортсмены.

Валуев добавил, что по ходу боя 40-летнего Лебедева и 31-летнего южноафриканца Табисо Мчуну было заметно, как россиянин «сдал в плане кондиций», сообщает РЕН ТВ.

Обидно, что иногда бойцов финансовое положение может заставить возвращаться обратно в ринг. Как правило, это заканчивается нехорошо, — констатировал Валуев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Денис Лебедев объявил об окончании спортивной карьеры после поражения единогласным решением судей от Мчуну на турнире в Красноярске. По его словам, надо уступать дорогу молодым. Есть ещё много дел в жизни, и незачем «дальше людей смешить», считает Лебедев.