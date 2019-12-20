Известный боксёр, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал заявление Дениса Лебедева о завершении карьеры. По его словам, подобные решения рано или поздно принимают все спортсмены.
Валуев добавил, что по ходу боя 40-летнего Лебедева и 31-летнего южноафриканца Табисо Мчуну было заметно, как россиянин «сдал в плане кондиций»,
Обидно, что иногда бойцов финансовое положение может заставить возвращаться обратно в ринг. Как правило, это заканчивается нехорошо, — констатировал Валуев.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Денис Лебедев объявил об окончании спортивной карьеры после поражения единогласным решением судей от Мчуну на турнире в Красноярске. По его словам, надо уступать дорогу молодым. Есть ещё много дел в жизни, и незачем «дальше людей смешить», считает Лебедев.
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