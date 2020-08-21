Валиев проиграл нокаутом в дебютном бою в UFC

https://static.news.ru/photo/0445a8b6-e4cc-11ea-916d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Тимур Валиев/vk.com

Российский боец наилегчайшего веса Тимур Валиев (16-3) проиграл нокаутом во втором раунде американцу Тревину Джонсу (13-6).

Дебют Тимура Валиева в UFC прошёл с задержкой из-за невозможности ранее приехать в США и в промежуточном весе. Однако уже в первом раунде Валиев деклассировал своего соперника, едва не добил в концовке жёсткими ударами по корпусу, но на последних секундах первого раунда пропустил тейкдаун.

В дальнейшем россиянин обрёл уверенность в своих силах и принялся без лишней жестокости добивать соперника, но пропустил жёсткий удар навстречу во втором раунде, после которого не смог прийти в себя.

Как сообщал NEWS.ru, российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде и стал временным и бриллиантовым чемпионом UFC в лёгком весе.