Валиев проиграл нокаутом в дебютном бою в UFC

Российский боец наилегчайшего веса Тимур Валиев (16-3) проиграл нокаутом во втором раунде американцу Тревину Джонсу (13-6).
Дебют Тимура Валиева в UFC прошёл с задержкой из-за невозможности ранее приехать в США и в промежуточном весе. Однако уже в первом раунде Валиев деклассировал своего соперника, едва не добил в концовке жёсткими ударами по корпусу, но на последних секундах первого раунда пропустил тейкдаун.
В дальнейшем россиянин обрёл уверенность в своих силах и принялся без лишней жестокости добивать соперника, но пропустил жёсткий удар навстречу во втором раунде, после которого не смог прийти в себя.
Как сообщал NEWS.ru, российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде и стал временным и бриллиантовым чемпионом UFC в лёгком весе.
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