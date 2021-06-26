Валиев победил Барселоса, выдержав два нокдауна на UFC в Лас-Вегасе

Российский боец легчайшего веса Тимур Валиев (18-2) победил решением большинства судей бразильца Раони Барселоса (16-2) на турнире UFC в Лас-Вегасе.

В начале боя соперники долго дружили вокруг друг друга, действуя предельно осторожно. Барселос первый пошёл в борьбу, но Валиев уверенно пресёк его попытку перевести поединок в партер, а затем и сам прижал соперника к сетке на последних секундах первого раунда. К середине боя россиянин начал перебивать соперника в стойке, хотя инициатива оставалась за Барселосом, который взвинтил темп и активно пошёл в размен ударами. Встречные бразильца дважды сбили Валиева с ног, после чего он принялся добивать его на настиле, забрав концовку раунда.

Валиев сумел перевести дух перед решающим раундом и продолжил, как и раньше, действовать с дистанции, избегая опасных апперкотов Барселоса. Однако попытки перевести бразильца в партер по-прежнему не завершались успехом, но успешный раунд позволял ему рассчитывать на успех на судейских картах. Один судья поставил ничейный счёт — 28:28. а двое других отдали победу Валиеву со счётом 29:28.

Как сообщалось ранее, российский боец UFC Тимур Валиев, выступающий в легчайшем весе, рассказал о колоссальном прогрессе своего коллеги-тяжеловеса Александра Волкова.