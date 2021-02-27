Вальдес нокаутировал Берчельта в Лас-Вегасе

https://static.news.ru/photo/26ab8928-7970-11eb-aa08-96000091f725_660.jpg Оскар Вальдес Фото: Yang Lei/Xinhua/Global Look Press

Непобеждённый мексиканский боксёр Оскар Вальдес (29-0, 23 КО) победил нокаутом в десятом раунде соотечественника Мигеля Берчельта (37-2, 33 КО) и стал чемпионом мира по версии WBC во втором полулёгком весе.

Берчельт перед остановкой боя трижды побывал в нокдауне — в четвёртом, девятом и десятом раундах. Вальдес имел преимущество на протяжении всего боя и на момент остановки вёл на всех судейских картах со счётом 89:80, 88:81 и 87:82.

Как сообщал NEWS.ru, российский боец ММА Максим Гришин (31-9-2), выступающий в полутяжёлом весе, потерпел поражение от американца Дастина Джейкоби (14-5) на турнире UFC в Лас-Вегасе.