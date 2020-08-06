Вакантный титул чемпиона ACA разыграют Абдулвахабов и Сарнавский

https://static.news.ru/photo/5557dbd0-d805-11ea-9282-fa163e074e61_660.jpg Александр Сарнавский Фото: vk.com/alexander_tiger_sarnavskiy

Лига смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat объявила главный бой вечера на турнире АСА 111 19 сентября. Вакантный титул в лёгком весе разыграют Абдул-Азиз Абдулвахабов и Александр Сарнавский.

Абдулвахабов является первым номером рейтинга организации и уже владел титулом до поражения в реванше от Али Багова, перешедшего в последствии в полусредний вес. Сарнавский является одним из самых известных учеников Александра Шлеменко и финалистом Гран-при Bellator. Оба бойца имеют победные серии из двух поединков.

Также на турнире АСА 111 пройдут бои Марата Балаева и Магомедрасула Хасбулаева и Юсуфа Раисова и Артёма Резникова.

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