Вахитов победил Перейру и вернул себе пояс Glory

Российский кикбоксёр Артём Вахитов (22-6) победил раздельным решением судей бразильца Алекса Перейру (33-7) и стал чемпионом Glory в полутяжёлом весе на турнире в Роттердаме.

Вахитов начал неплохо работать джебом, а его соперник ответил ударом коленом на ближней дистанции в клинче. Короткие удары Перейры в ближнем бою серьёзно тревожили россиянина, однако в концовке раунда он ответил парой попаданий с правой. Во размене ударами ногами во втором раунде бразилец смотрелся лучше, но в концовке Вахитов снова достал соперника с правой. В третьем раунде у россиянина стали проходить лоу-кик, а в концовке он потряс бразильца комбинацией и уверенно забрал раунд.

В четвёртом раунде с перейры было снято очко за удерживание в клинче, а в целом в равной трёхминутке чуть лучше был Вахитов, что позволило ему выровнять бой. Вахитов в финальном раунде неплохо пораболал лоу-кикамии в концовке провёл успешные серии ударов с акцентом на правый кросс. Концовка боя осталась за россиянином. Трое судей отдали победу Вахитову, один поставил ничейный счёт, а ещё один отдал победу Перейре. Таким образом россиянин вернул себе чемпионский титул и выиграл трилогию у переходящего в UFC соперника со счётом 2:1.

Кроме этого боя в Роттердаме состоялись ещё два титульных поединка. В бою за вакантный пояс в среднем весе суринамец Донован Виссе победит техническим нокаутом в третьем раунде тунисца Юсри Бельгарауи. Марокканец Тиджани Безлати победил единогласным решением судей американца Элвиса Гаши и стал чемпионом Glory в лёгком весе.

Как стало известно ранее, американский боец Джо Шиллинг, известный по выступлениям в Bellator и крупнейшей лиге кикбоксинга Glory, стал участником драки в баре, в ходе которой нокаутировал посетителя.