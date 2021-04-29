Вадим Немков: Фёдор Емельяненко не предъявлял, когда мы его били

Вадим Немков, недавно вышедший в полуфинал Гран-при Bellator — единственный российский чемпион в мировой топ-лиге на данный момент. Хабиб Нурмагомедов, как мы знаем, карьеру завершил, а Петра Яна лишили пояса UFC за запрещённый удар. В эксклюзивном интервью NEWS.ru Немков рассказал о тренировках с Фёдором Емельяненко, о религии, о том, почему не берёт жену на сборы, и о планах после Гран-при.

— Как провели время после боя с Филом Дэвисом? Какие планы на ближайшие недели, пока новый лагерь не начался?

— Вернулся домой и только отдыхал, потому что акклиматизироваться после возвращения из Америки очень тяжело. Восстанавливал силы, залечивал травмы, ногу отбил. А что касается планов, то скоро Пасха, будем праздновать дома с родными, в храм схожу, потом День победы. Будем дома, никуда не поедем.

— Вы в интервью «Ушатайке» сказали, что самое сложное для вас — длительные сборы без жены и дочерей. А почему вы не берёте родных с собой? Чисто логистические причины или они бы вам мешали?

— Сейчас жена почитает, скажет, «да ты офигел»?! Но сборы для этого и проводятся, чтобы спортсмен занимался только подготовкой. А когда есть семья, то где-то будешь отвлекаться, где-то недоспишь днём. Это всё будет складываться в результат. Когда семья дома, то ты только тренируешься и отдыхаешь, полная концентрация.

— Что после боя с Филом Дэвисом вам сказал Фёдор Емельяненко?

— Всё хорошо, но было много ошибок. восстанавливайся и будем работать.

Вадим Немков instagram.com/vadimnemkov

— Он сам когда собирается бой проводить, он делился с вами планами? У него же ещё два поединка по контракту, но он уже полтора года не выступал.

— По словам Скотта Кокера, бой будет в октябре в Москве. По соперникам пока неизвестно. Другой информации у меня нет.

— Кого видите своим следующим соперником в противостоянии Джонсон — Ромеро? Чем опасен каждый из них?

— Джонсон опасен тем, что у него очень сильный удар, но он давно не выступал. Посмотрим, как он себя покажет. Ромеро дерётся с головой, тактически грамотный, отлично борется. Но его сложность в том, что он будет подниматься в весе, для него это будет новая категория. Так что сложно сказать, кто там выиграет. Оба соперника опасные.

— Вы говорили, что после Гран-При Bellator вы хотели бы попробовать свои силы в UFC. На вас уже выходили из этой лиги?

— Я говорил, что если поступит предложение от UFC, то я буду готов перейти. Но если предложения не будет, а Bellator предложит хороший контракт, то я останусь. Напрашиваться я не буду. Пока из UFC на нас никто не выходил.



— Дэйна Уайт недавно сказал, что ни разу не слышал об Александре Шлеменко, другом нашем чемпионе Bellator. Как думаете, о вас он слышал?

— Я думаю, что он и про меня слышал и про Шлеменко. Мой бой с Бейдером был довольно громкий, его многие смотрели. А Шлеменко долгое время был чемпионом Bellator, вряд ли Дэйна действительно о нём ничего не слышал.

— О каком бое в UFC вы больше всего думаете? С кем бы хотели там подраться, если бы можно было выбирать?

— Мне было бы интересно сразу за чемпионский пояс выйти. По фамилиям кого-то называть нет большого смысла, потому что ситуация может поменяться за полгода, а за следующие полгода ещё раз поменяться.

— Вы — единственный российский чемпион в мировой топ-лиге после того, как Петра Яна лишили титула UFC. На ваш взгляд, его лишили справедливо?

— Думаю, раз было нарушение, и судьи его зафиксировали, значит справедливо. Другое дело, что нокаута там, скорее всего, не было. Но судьи так решили. Скандала я там не вижу, удар запрещённый был. Я думаю, что Пётр расставит всё на места в ближайших боях, заберёт то, что принадлежит ему.

— В 2016 году на вашей базе в Старом Осколе я видел ваши тренировки с Емельяненко, Фёдор тогда подавал пример, подсказывал всем. Вы проводили с ним спарринги в полную силу, с полной выкладкой, или всегда проявляли уважение и не били его всерьёз?

— Зависит от этапа подготовки. Если Фёдор готовится к бою, то работаем в полную силу, а если он просто приезжает поднабрать силы, то мы тоже работаем в щадящем режиме, больше на чувствительность, чтобы не травмировать.

— Случалось такое, что он делал вам замечание, дескать, полегче, зачем вы так бьёте на тренировке?

— Нам тренер всегда говорил, чтобы мы зарубались. Спарринги всегда начинаются потихоньку, а потом искры летят. И Фёдор за это не предъявляет. Так должно быть, чтобы потом не было неожиданностей в бою. Чтобы не было такого, что тебе прилетел удар и ты не понимаешь, где находишься.

— Фёдор, как мы все знаем, очень набожный человек. Он на вас как-то влияет в этой части? Что-то рассказывает про веру, религию?

— Я тоже верю в бога. Мы с ним общаемся на эту тему, Фёдор больше просвещён в этом, чем я. Он советует, какие книги читать, много интересного рассказывает.

— Можно ли сказать, что он стал тем человеком, кто привёл вас в православную веру?

— Я и до него верил в Бога, мы с родителями на Пасху всегда в церковь ходили, с друзьями перед школой иногда на службу ходили. Но Фёдор тоже сыграл большую роль в моей вере.

— Чьё наследие для российского ММА вы ставите выше: Фёдора или Хабиба Нурмагомедова?

— Я думаю, что Фёдора. Он — первый, кто привёз ММА в Россию. Он много важного сделал, чтобы ММА в стране стали популярны. Очень много бойцов в России появилось, потому что они пошли по стопам Фёдора.