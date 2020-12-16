В Великобритании назвали Нурмагомедова спортивной звездой года

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Российский боец смешанного стиля, непобеждённый чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов признан спортивной звездой года по версии британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

32-летний россиянин продлил свой великолепный профессиональный рекорд до 29 выигранных боёв благодаря эмоциональной победе над временным чемпионом Джастином Гейтжи в октябре. Чемпион UFC в лёгком весе сражался всего через несколько месяцев после смерти его отца, тренера и наставника Абдулманапа. Считающийся многими величайшим бойцом ММА всех времён, он завершил карьеру сразу после этого боя, — пишет Би-би-си.

Организация напоминает, что Хабиб трижды успешно защитил титул и показал себя как один из наиболее доминирующих спортсменов в истории смешанных единоборств. Его профессиональный рекорд составляет 29 побед и 0 поражений, при этом 13 из этих боёв он провёл под эгидой UFC.

Отмечается, что в открытом онлайн-голосовании за звание спортивной звезды года Хабиб обошёл многих именитых атлетов. Среди них американский баскетболист Леброн Джейс, шведский легкоатлет Арман Дюплантис, французская футболистка Венди Ренар, американский гольфист Дастин Джонсон и звезда женского бокса из Ирландии Кэти Тейлор.

Как ранее писал NEWS.ru, президент UFC Дэйна Уайт заявил, что попробует вернуть Хабиба Нурмагомедова в ММА. По его словам, он планирует провести встречу с бойцом в январе.

Уайт убеждён, что покойный отец Хабиба хотел бы, чтобы чемпион довёл свой рекорд до невероятных 30 побед. Но не факт, что главе UFC удастся уговорить Нурмагомедова вернуться. После победы над Гейтжи россиянин объяснил, что выполняет волю матери, которая не хотела, чтобы он дрался после смерти отца. Позже Хабиб не раз отвечал на вопрос о возвращении, поясняя, что пока нет ничего, что могло бы его мотивировать провести ещё хотя бы один бой.