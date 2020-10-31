В Ульяновске определились чемпионки России по боксу

https://static.news.ru/photo/fea5f714-1ba1-11eb-822a-fa163e074e61_660.jpg Юлия Чумгалакова Фото: rusboxing/vk.com

Ульяновске завершился чемпионат России по боксу среди женщин. 31 октября прошли финальные поединки в десяти весовых категориях.

Чемпионками России стали Юлия Чумгалакова (до 48 кг), Светлана Солуянова (до 51 кг), Карина Тазабекова (до 54 кг), Дарья Абрамова (до 57 кг), Нуне Асатрян (до 60 кг), Александра Ордина (до 64 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг), Зенфира Магомедалиева (до 75 кг), Мария Уракова (до 81 кг) и Дулма Лумбунова (свыше 81 кг).

Этот чемпионат России показал очень высокий уровень подготовки наших девушек и позволил сформировать костяк национальной сборной страны. К сожалению, из-за пандемии семь сильных спортсменок не смогли приехать на чемпионат в Ульяновск. Поэтому в январе мы проведем в Кисловодске турнир сильнейших, где будет окончательно сформирован состав для выступления в европейском отборочном турнире к Олимпийским играм, — приводит слова главного тренера сборной России Иван Шидловского пресс-служба Федерации бокса России.

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