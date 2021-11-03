В «Спартаке» ответили на заявления Смородской о расизме в клубе

В пресс-службе московского «Спартака» прокомментировали слова бывшего президента московского «Локомотива» Ольги Смородской о расизме в клубе. Заявление клуба приводит «Чемпионат».

Клуб не оставит без внимания слова Ольги Смородской. Это достаточно серьёзное обвинение, за которое придётся отвечать в рамках закона, — заявили в пресс-службе «Спартака».

В преддверии матча четвёртого тура групповой стадии Лиги Европы с «Лестером» футболисты «Спартака» отказались преклонять колено в поддержку движения Black Lives Matter. Комментируя подобное поведение спортсменов, Смородская назвала «красно-белых» «клубом расистов», а также отметила, что не видит в данной акции ничего унизительного.

Матч между «Лестером» и «Спартаком» завершился со счётом 1:1. На 51-й минуте гости открыли счёт усилиями Виктора Мозеса, но уже спустя семь минут позволили хозяевам восстановить паритет. Гол в составе английского коллектива на свой счёт записал Даниэль Амарти.