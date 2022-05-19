В Сеть попало видео конфликта пьяного Тайсона Фьюри с таксистом

Тайсон Фьюри / Фото Louis Grasse/Global Look Press

Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBС Тайсон Фьюри был замечен во Франции в состоянии сильного алкогольного опьянения. Цыганский Король повздорил с водителем такси, который отказался везти боксёра. Видео эпизода опубликовал Telegram-канал FightSpace.

На записи запечатлено, как Фьюри выходил из здания нетвёрдой походкой, пока его под руку поддерживал один человек. После того как британец подошёл к такси, он попытался открыть дверь пассажирского сиденья, но водитель увидел состояние потенциального пассажира и отказался его обслуживать.

Таксист не позволил Фьюри сесть в автомобиль и попытался уехать, а действующий обладатель пояса WBС ударил уезжающее транспортное средство ногой.

23 апреля Фьюри победил соотечественника Диллиана Уайта и объявил о завершении карьеры. Боксёр был исключён из рейтинга авторитетного портала Boxrec, но организация WBС сохранила ему пояс, посчитав, что заявление об уходе из бокса он сделал на эмоциях. Промоутер британца Боб Арум считает, что Фьюри вернётся на ринг.