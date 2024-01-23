В Серпухове пройдет боксерский турнир «Ночь чемпионов IBA» В Серпухове пройдет боксерский турнир «Ночь чемпионов IBA»

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Всеволод Шумков (слева)

Первый в 2024 году вечер профессионального бокса из серии турниров «Ночь чемпионов IBA» пройдет 3 февраля в подмосковном Серпухове, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Федерации бока России. В главном бою вечера встретятся трехкратный чемпион России в категории до 57 кг Всеволод Шумков и финалист чемпионата мира в Ташкенте, кубинец Сайдель Хорта.

В со-главном поединке турнира будет разыгран пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 71 кг. Чемпион России-2022 и участник чемпионата мира-2023 Павел Сосулин оспорит вакантный титул в 8-раундовом поединке с экс-чемпионом WBO European Фатихом Келешем из Турции.

Также на ринг выйдет чемпион России-2016 Артем Сусленков и другие россияне: Александр Дорофеев и Руслан Белоусов.

Вечер бокса 3 февраля в Серпухове будет организован промоутерской компанией «СОЮЗ» при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA) и Федерации бокса России.

14 января российский боксер Артур Бетербиев одержал победу в бою с британцем Каллумом Смитом на турнире в Монреале. Россиянин нокаутировал соперника в седьмом раунде, защитив титул чемпиона по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе.