В России назвали главный спортивный канал Канал UDAR выиграл приз в категории «ТВ и видеоконтент» премии «Большая цифра»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стали известны победители Национальной премии в области многоканального цифрового ТВ «Большая цифра — 2024», сообщили NEWS.ru в пресс-службе конкурса. Жюри определило лучших в трех категориях: «Инновационные технологии», «ТВ и видеоконтент», «Оригинальные фильмы и сериалы собственного производства».

В категории «ТВ и видеоконтент» в номинации «Спортивный канал» победу одержал бойцовский телеканал UDAR, который владеет эксклюзивными правами на показ турниров Top Dog, RCC, AMC Fight Nights и других промоушенов.

В этом году премия проходила в 15-й раз, а на победы в пяти номинациях претендовали 211 компаний. В открытом голосовании приняли участие 101 844 человека.

29 февраля стало известно, что в рамках турнира RCC свой очередной бой проведет российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко. Бывший чемпион Bellator 4 мая в Челябинске встретится с Куатом Хамитовым из Казахстана. Шлеменко выиграл 64 поединка, 15 проиграл, один его бой завершился вничью.

Ранее боец Андрей Корешков в интервью NEWS.ru назвал Александра Шлеменко лучшим российским бойцом, поставив его выше Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.