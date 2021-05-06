В политику через Моргенштерна: как трезвенник Шлеменко шумит перед боем

Александр Шлеменко почти полностью заслонил собой информационное поле в мире смешанных единоборств. С одной стороны, это логично, ведь у него скоро (7 мая) бой, с другой — шумиха образовалась отнюдь не из-за боя. Экс-чемпион Bellator делает одно резонансное заявление за другим, заставляя говорить о себе любителей ММА и не только.

Наехал на «Сектор»

То, что Шлеменко терпеть не может Моргенштерна, — это все давно поняли. Он его уже как только ни называл, множество раз предлагал его полностью запретить в России (непонятно только, как это сделать при наличии YouTube и иностранных соцсетей, которые российская власть не контролирует), но тут он пошёл чуть дальше. И нашёл для популярного рэпера одно довольно странное сравнение.

Ребята, вы забыли, что «Сектор газа», «Красная плесень» и ещё какие-то помойки были запрещены в нашей стране. Хоть один телеканал или радиостанция крутили «Красную плесень»? Конечно, нет. Это было табу... Пускай Моргенштерн будет таким же табу и развивается точно так же. Его один из крупнейших банков делает своим лицом, его показывают федеральные телеканалы, его награждает GQ. Где такое было с «Сектором газа» и «Плесенью», — сказал он Sport24.

Со Шлеменко не согласились сразу очень много людей. Идея примерно такая: хорошо, Моргенштерн — это на любителя, часть молодёжи его слушает, но «Сектор газа» — легендарная группа, её до сих пор любит даже молодёжь, не говоря о людях чуть постарше. Причём это совсем не та молодёжь, что слушает Моргенштерна. Более того, «Сектор» не был запрещён в 90-е годы, он выступал на Красной площади, его показывали по центральным каналам. Не так часто, как Аллу Пугачёву, но показывали.

Не говоря уже о «Красной плесени». Кто вообще слушал эту группу? Кто вообще это такие и причём тут Моргенштерн и «Сектор газа»? То есть с этими сравнениями Шлеменко сел в лужу. Но было ещё одно громкое заявление.

Многие просят зайти

Такая активная гражданская позиция, какая есть у Шлеменко, — он не только противник русского рэпа и панк-рока, но ещё и алкоголя — наводит на естественный вопрос: а не собирается ли он в политику? Александру этот вопрос задавали не раз, и если раньше он говорил, что думает об этом, то теперь уже не думает. Теперь решение принято, началась подготовка.

Очень много людей подталкивают меня и просят, прямо просят зайти в политику. Честно говоря, я готовлюсь к этому. Образование соответствующее получил, сейчас изучаю различные материалы по этой теме. Очень многое делаю, слушаю наших политических аналитиков, много времени этому уделяю, — сказал 36-летний боец в том же свежем интервью.

Надо сказать, что он действительно получил соответствующее образование. Они с учеником Андреем Корешковым закончили курсы государственного управления, получили дипломы. В отличие от многих действующих депутатов-спортсменов, Шлеменко придёт туда с нужными знаниями. Но какие инициативы будет он продвигать? Их можно перечислить с почти полной уверенностью: полный запрет алкоголя для начала в Омской области, а потом и во всей стране. Ужесточение ограничений по торговле табаком. Изъятие из публичного доступа рэперов и других музыкантов, которые поют про интимную близость и используют нецензурные слова. А дальше, возможно, и порнографию попробует запретить. Но это не точно.

Если серьёзно, то такие консервативные взгляды, как у Шлеменко, в России всё ещё довольно популярны. В Москве и Санкт-Петербурге намного меньше, чем в Сибири, откуда Александр родом. У него есть свои причины быть радикальным консерватором. На родине, в Омске, у него действительно может быть мощный электорат. Про Москву это вряд ли скажешь.

Интересно, что политическая тема зашла прямо перед боем с бразильцем Марсио Сантосом, с которым Шлеменко подерётся завтра, 7 мая, во Владивостоке. Про сам бой говорить особо нечего, потому что соперник почти никому не известен, и спортивной составляющей мало, но в медийном поле быть надо. И Саша в нём находится благодаря коллегам, которые задают правильные вопросы.