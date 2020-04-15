В то время как индустрия единоборств замерла в ожидании спада распространения коронавируса и даже упрямый президент UFC Дэна Уайт был вынужден уступить, старейшая российская лига М-1 объявила о проведении онлайн-турнира в Санкт-Петербурге. В каком формате он пройдёт, как будет обеспечена безопасность бойцов и какие колоссальные убытки бизнесу наносит эпидемия, в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал президент M-1 Global Вадим Финкельштейн.

— В каком формате пройдёт турнир в Санкт-Петербурге?

— Мы решили провести онлайн-турнир с участием молодых местных бойцов, которых очень много в Санкт-Петербурге. Даже на чемпионате города, где не участвуют спортсмены с профессиональным опытом, выступают более 200 человек. В турнире пройдут Гран-при четвёрки в трёх весовых категориях. Соревнования состоятся в закрытой, камерной обстановке, и при этом мы не можем пригласить на него иностранных бойцов, так как границы сейчас закрыты. Но это хороший шанс увидеть в деле молодёжь. Сейчас весь мир шоу-бизнеса перешёл в онлайн-формат. Так проходят концерты, театральные представления, которые транслируют и по телевидению. Пришла пора и нам порадовать любителей единоборств в это непростое время. Сейчас лучше провести в пятницу вечером 3-4 часа у экранов и посмотреть турнир, чем болтаться по улице.

— Кто выступит на турнире?

— Мы даём возможность начинающим профессиональным бойцам заявить о себе в турнире Гран-при и пройти селекцию в наши основные турниры. В конце концов, в своё время наша серия турниров M-1 Selection открыла много громких имён, в том числе и Хабиба Нурмагомедова. 80% российских бойцов, выступающих в UFC, начинали у нас.

— В будущем победители этих Гран-при выступят на турнирах M-1 Challenge?

— Конечно, мы сейчас заинтересованы в поиске новых интересных спортсменов, так как ряд наших чемпионов и сильнейших бойцов организации в прошедшем и этом году перешли в UFC. Нам сейчас нужна молодая кровь.

vk.com/m1_mixfight

— Как вы планируете отбить хотя бы часть расходов на проведение турнира?

— Конечно, это мероприятие убыточное, но будет помощь от телеканала, от рекламы. К тому же мы потеряем гораздо больше, если вообще прекратим деятельность и не будем проводить ничего. Для нас очень болезненной была отмена турнира в Корее 1 февраля, когда только начиналось распространение этой инфекции. Запрет на проведение массовых мероприятий в стране застал многих бойцов в аэропорту. Мы купили 36 невозвратных билетов и успели понести серьёзные убытки. Затем был отменён и запланированный турнир в Китае.

— В дальнейшем будете проводить подобные турниры во время эпидемии?

— У нас есть возможность проводить такие мероприятия пару раз в месяц. Пока нет конкретных сроков, посмотрим, как пройдёт этот турнир, но думаю, он будет не последним в своём роде. Мы планируем провести несколько таких турниров. Они не попадают под категорию массовые мероприятия, потому что в них задействованы всего 30-40 человек. Желающих выступить очень много.

— Как будут обеспечены безопасность участников турнира и тестирование на COVID-19?

— За это будут отвечать врачи, но все предусмотренные законом процедуры мы проведём. Конечно, будут и скорая помощь, и медицинский контроль, и анализы, и дезинфекция, и антисептики, и защитные маски. Мы получили подробные предписания от спорткомитета города, которые полностью выполним. Мы понимаем всю ответственность, и что в случае возникновения внештатных ситуаций мы не сможем проводить другие мероприятия.

vk.com/m1_mixfight

— Запрет на проведение массовых мероприятий по оценкам может сохраниться до осени. Насколько это сильно ударит по индустрии единоборств и по вашей компании в частности?

— Это очень долгая дискуссия. По нам это всё ударило ещё с начала года. У меня в этом году были отменены турниры в Корее, Китае и Казахстане. Убытки несёт и наша «М-1 Арена», где отменены все концерты и шоу, так как в Петербурге с 15 марта прекращены все массовые мероприятия, но при этом мы продолжаем нести расходы на оплату труда персонала, охраны, отопления, света, имущественных и земельных налогов. Правительство практически никакой поддержки не оказывает за исключением того, что банк отодвинул нам выплату по кредиту, но потом всё равно эти деньги надо будет возвращать в полном объёме с процентами. И главное сейчас никто не может сказать, когда ситуация нормализуется и закончатся эти нерадостные для нас времена. Вся индустрия ММА находится в аналогичном положении, и будет обидно, если многие организации прекратят своё существование, а бойцы останутся без работы. Мы стараемся сейчас делать всё, что в наших силах, чтобы держаться на плаву и радовать болельщиков.

— Как оцениваете попытки Дэны Уайта продолжать проведение турниров? Несмотря на давление американских властей, он готов устраивать бои хоть в индейском казино, хоть на частном острове в океане, из-за чего становится объектом критики и даже зависти.

— Я не очень верю в то, что телеканал ESPN мог запретить ему проведение турнира. Думаю, там другие причины. Возможно, были какие-то рекомендации со стороны правительства, но он попытается организовать турнир в ближайшем будущем. Конечно, UFC не может проводить такие камерные соревнования, как мы. У них всё равно будет задействовано несколько сотен человек со стороны организации, и это создаёт дополнительные трудности в условиях ограничений. Что касается организации турнира на острове, то это потребует колоссальных затрат и времени. Я сам проводил в Ингушетии «Битву в горах» — турнир на открытом воздухе — и знаю, что расходы на него превышали вдвое затраты на проведение обычных соревнований. А стоит ли при этом игра свеч, тем более, если Хабиб Нурмагомедов уже не примет участие в бою с Тони Фергюсоном. Сейчас они пытаются собрать хоть какой-то кард из имеющихся в наличии бойцов.