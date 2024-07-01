В окружении Хабиба прокомментировали обыски в его школе единоборств Магомед Магомедов: в школе Нурмагомедова прошли плановые обыски, она работает

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова прошли плановые обыски из-за теракта, произошедшего в Дагестане, заявил NEWS.ru известный российский тренер и менеджер бойцов Магомед Магомедов. По его словам, сейчас спортзал работает в штатном режиме.

Об обысках я сам узнал из интернета. Пока не разговаривал ни с кем из зала. Думаю, обычные обыски из-за шумихи вокруг зала. Пришли и ушли. Всё. Зал работает, как и всегда. Ребята тренируются, — сказал Магомедов.

Менеджер многих российских бойцов добавил, что информация об огромных долгах бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, скорее всего, является ложной, а сам спортсмен должен находиться на чемпионате Европы по футболу.

Если посмотреть его истории, он на чемпионате Европы по футболу. Россия — это его дом. Он всегда сможет и будет приезжать домой. Он первый, кто на мировом уровне спорта так поднял статус своей страны. По поводу арестов счетов — мне кажется, это фейк, больше ничего не могу сказать, — резюмировал Магомедов.

Сегодня СМИ сообщили, что налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова из-за долга в 297 млн рублей. По данным журналистов, ранее ФНС закрыла несколько фирм бойца, одна из которых — ООО «Хикмет тревел» — занималась туризмом.