В «Нашем Деле» заявили о полной доминации Махачева в бою с Волкановски Гулян: Махачев победил Волкановски в доминирующем стиле

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Россиянин Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски (справа налево) во время поединка за титул чемпиона мира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев в доминирующем стиле одержал победу над австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 294, заявил NEWS.ru спортивный директор лиги «Наше Дело» Армен Гулян. По его мнению, сейчас у россиянина нет достойных конкурентов.

Думаю, Александр уже не будет пробовать стать двойным чемпионом, пока там доминирует Махачев, и сконцентрируется на своей весовой категории. Из плеяды бойцов-ветеранов, которые сейчас есть, не вижу никого, кто бы мог оппонировать Исламу. Конечно, есть такие ребята, как Арман Царукян, с которым у него уже был бой. Наверное, такое противостояние было бы более интересным, — сказал Гулян.

Махачев одержал победу над Волкановски и повторно защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе. Поединок прошел в Абу-Даби и завершился в первом раунде нокаутом.

Это была вторая встреча бойцов. Первый поединок состоялся в феврале текущего года в Австралии. Тогда Махачев одержал победу единогласным решением судей. При этом изначально соперником российского спортсмена на турнире в Абу-Даби должен был стать Чарльз Оливейра, но 11 октября стало ясно, что бразилец не сможет провести бой из-за травмы.