В Москве произошла массовая драка на турнире по единоборствам

Массовая драка произошла на отборочном этапе турнира по единоборствам лиги WEF. Боец Намазан Самиев во время битвы взглядов ударил своего оппонента коленом в голову, после чего в октагоне завязалась драка между участниками турнира. События развернулись во Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина в Москве, сообщает «Москва 24».

По данным источника, после удара Намазана Самиева в октагон забежали десятки людей, чтобы потребовать у бойца объяснения его поступка. Завязалась массовая драка, разнять участников потасовки удалось не сразу.