В Минспорте ДНР рассказали, какой спорт хотят развивать в республике Минспорта ДНР: в Мариуполе и Донецке намерены развивать футбол, плавание и различные виды единоборств

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Министерстве молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики заявили, что планируют развивать в Мариуполе те виды спорта, которые пользовались спросом среди жителей до начала спецоперации. В частности, речь идет о гребле, прыжках в воду, парусном спорте и футболе, сообщает ТАСС.

В Мариуполе планируют развивать греблю, парусный спорт, прыжки в воду, греко-римскую борьбу, футбол, плавание и другие, — заявил представитель министерства.

По его словам, в Донецке намерены развивать легкую атлетику, плавание, тяжелую атлетику, футбол, волейбол, баскетбол, хоккей, различные виды единоборств, синхронное плавание.

Ранее в ДНР заявили о намерении возродить донецкий ФК «Шахтер», несмотря на то что клуб и так продолжает существовать, стал чемпионом Украины и играет в Лиге чемпионов. Домашние матчи он проводил в Харькове.

30 марта украинский футболист Руслан Малиновский поздравил «братьев-поляков» с выходом на ЧМ по футболу.