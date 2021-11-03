В лиге Нурмагомедова высказались о подписании контракта с Емельяненко

Категорически не хочу, чтобы он выступал в нашей лиге. Как бы он там ни вернулся, что бы он ни делал, мне не нравится, как он ведёт себя. Если мы начнём переговоры вести, то думаю, что всё это зайдёт в тупик. Мы не сможем вести с ним дела. Мы люди прямые: сказали — сделали. С ним будет тяжело, — сказал Завуров.