В лиге Нурмагомедова высказались о подписании контракта с Емельяненко
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
14:13, 06 ноября 2021
Александр ЕмельяненкоФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Президент лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC Шамиль Завуров высказался о возможности подписания контракта с российским тяжеловесом Александром Емельяненко. Завуров заявил, что в Eagle FC Александра не будет. Его слова передаёт «Спорт-Экспресс».
Категорически не хочу, чтобы он выступал в нашей лиге. Как бы он там ни вернулся, что бы он ни делал, мне не нравится, как он ведёт себя. Если мы начнём переговоры вести, то думаю, что всё это зайдёт в тупик. Мы не сможем вести с ним дела. Мы люди прямые: сказали — сделали. С ним будет тяжело, — сказал Завуров.
18 сентября организация «Наше дело» провела бой между бойцом Александром Емельяненко и блогером Артёмом Тарасовым. Тяжеловес победил единогласным решением судей по итогам трёхраундового боя по правилам бокса.
В ходе карьеры Александр Емельяненко выступал под эгидой различных промоутерских организаций, включая Pride, M-1 Global, RCC, ACA.
Ранее сообщалось, что действующий чемпион Absolute Championship Akhmat в лёгком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов взял верх над Хакраном Диасом в главном поединке ACA 131.