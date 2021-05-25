«В контракте нет пункта "не быть геем"»: россиянин о ЛГБТ-бойцах в MMA

https://static.news.ru/photo/aa795186-bdbd-11eb-9166-96000091f725_660.jpg Фото: AP/ТАСС

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков признался, что не хотел бы выходить в октагон для сражения с бойцом-геем. Об этом 32-летний спортсмен сообщил в ролике «50 вопросов. Спорт» на видеосервисе PREMIER.

С другой стороны отказываться от боёв с гомосексуалистами он тоже не стал бы, потому что в контракте таких ограничений нет.

В контракте нет пункта «не быть геем». Как профессионал буду драться. Это уже от менеджера зависит — сможет он меня от подобных боев уберечь или нет, — сказал россиянин.

Волков представляет площадку UFC, на её базе он выступает уже пять лет. На счету бойца 33 победы и восемь поражений.

Ранее шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал, что считает российского бойца MMA Фёдора Емельяненко своим кумиром. По мнению бойца, Емельяненко — легендарный боец для своего времени. Чимаев вспомнил, как в детстве он ждал поединки с участием Фёдора в новогоднюю ночь.