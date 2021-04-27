В Кабардино-Балкарии отказались считать бой сына Кадырова подставным

https://static.news.ru/photo/97984616-a75c-11eb-a1b2-96000091f725_660.jpg Адам Кадыров Фото: adam_benoevsky_095/instagram.com

Глава Федерации бокса Кабардино-Балкарии Нажмудин Бербеков заявил, что не считает бой между сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом и Асланом Биттировым подставным. Запись он сделал на своей странице в Instagram.

Я просто в шоке от этой лжи, которую пишут от моего имени. Я нигде и никогда не говорил, что бой подставной или что на кого-то оказали давление. Это детский спорт, в нём всегда останавливают бои в таких случаях, чтобы спортсмен не получил серьёзную травму, даже если он при получении удара не опускается на колени или не шатается, — сказал чиновник.

Он также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с братской Чеченской Республикой.

24 апреля Бербеков объявил реванш Кадырова-младшего и Биттирова, назвав остановку боя неожиданной, так как никто не был в нокдауне.

13-летний сын Рамзана Кадырова победил соперника на боксёрском турнире «Время Легенд 6: Специальная операция» после того, как оппонент начал атаку. Пользователи Instagram посоветовали Адаму отказаться от «позорной победы». Рамзан Кадыров, в свою очередь, обвинил СМИ, написавшие о незаслуженной победе его сына, в чёрном пиаре.