В Кабардино-Балкарии отказались считать бой сына Кадырова подставным

Глава Федерации бокса Кабардино-Балкарии Нажмудин Бербеков заявил, что не считает бой между сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом и Асланом Биттировым подставным. Запись он сделал на своей странице в Instagram.
Я просто в шоке от этой лжи, которую пишут от моего имени. Я нигде и никогда не говорил, что бой подставной или что на кого-то оказали давление. Это детский спорт, в нём всегда останавливают бои в таких случаях, чтобы спортсмен не получил серьёзную травму, даже если он при получении удара не опускается на колени или не шатается, — сказал чиновник.
Он также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с братской Чеченской Республикой.
24 апреля Бербеков объявил реванш Кадырова-младшего и Биттирова, назвав остановку боя неожиданной, так как никто не был в нокдауне.
13-летний сын Рамзана Кадырова победил соперника на боксёрском турнире «Время Легенд 6: Специальная операция» после того, как оппонент начал атаку. Пользователи Instagram посоветовали Адаму отказаться от «позорной победы». Рамзан Кадыров, в свою очередь, обвинил СМИ, написавшие о незаслуженной победе его сына, в чёрном пиаре.