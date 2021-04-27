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Единоборства

В Кабардино-Балкарии отказались считать бой сына Кадырова подставным

16:12, 27 апреля 2021
Адам Кадыров Адам Кадыров Фото: adam_benoevsky_095/instagram.com

Глава Федерации бокса Кабардино-Балкарии Нажмудин Бербеков заявил, что не считает бой между сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом и Асланом Биттировым подставным. Запись он сделал на своей странице в Instagram.

Я просто в шоке от этой лжи, которую пишут от моего имени. Я нигде и никогда не говорил, что бой подставной или что на кого-то оказали давление. Это детский спорт, в нём всегда останавливают бои в таких случаях, чтобы спортсмен не получил серьёзную травму, даже если он при получении удара не опускается на колени или не шатается, — сказал чиновник.

Он также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с братской Чеченской Республикой.

24 апреля Бербеков объявил реванш Кадырова-младшего и Биттирова, назвав остановку боя неожиданной, так как никто не был в нокдауне.

13-летний сын Рамзана Кадырова победил соперника на боксёрском турнире «Время Легенд 6: Специальная операция» после того, как оппонент начал атаку. Пользователи Instagram посоветовали Адаму отказаться от «позорной победы». Рамзан Кадыров, в свою очередь, обвинил СМИ, написавшие о незаслуженной победе его сына, в чёрном пиаре.

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