Усман победил Масвидаля в главном бою UFC 251

https://static.news.ru/photo/9d497bf4-c407-11ea-8da8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Reinaldo Reginato/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чемпион Ultimate Fighting Championship Камару Усман победил по очкам Хорхе Масвидаля и отстоял титул чемпиона UFC в полусреднем весе.



Масвидаль начал поединок с жёстких лоу-киков, однако его оппонент перевёл поединок в партер, поймав его ногу. В дальнейшем Хорхе успешно защищался от соперника, но к концу первого раунда получил рассечение. Затем Усман успешно использовал тактику грязного бокса и без проблем сокращал дистанцию с оппонентом, прижимая его к сетке, но в третьем раунде у Масвидаля получались неплохие атаки с дистанции, пока Усман не переводил поединок в партер.

Ключевыми стали чемпионские раунды, где Усман контролировал соперника даже в клинче, а в заключительной пятиминутке перевёл поединок в партер. По итогам пяти раундов все трое судей признали победу Камару Усмана со счётом 50:45 (двое) и 49:46 и оставили ему чемпионский пояс.

Как писал NEWS.ru, в соглавном бою вечера на турнире UFC на «Бойцовском острове» в Абу-Даби австралиец Алекс Волкановски во второй раз победил по очкам гавайца Макса Холлоуэя и сохранил титул чемпиона UFC в полулёгком весе.