В Федерации борьбы Азербайджана ответили на обвинения во взяточничестве Федерация борьбы Азербайджана опровергла заявление о взятке в отборочном туре ОИ

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Франк Чамизо

Федерация борьбы Азербайджана официально ответила на обвинения итальянского борца Франка Чамизо, согласно которым ему предлагали взятку за проигрыш азербайджанскому спортсмену Турану Байрамову в рамках Европейского олимпийского отборочного турнира по борьбе. Как следует из заявления, текст которого приводит информационное агентство Report, подобные обвинения бездоказательны, расследование судейства поединка будет завершено в ближайшие дни. При этом Чамизо следует либо доказать свое утверждение, либо заявить о его необоснованности.

Федерация борьбы подчеркивает, что организация соревнования получила высокую оценку в том числе со стороны президента Международной федерации борьбы (UWW) Ненада Лаловича, несмотря на то, что подобные соревнования проходят в Баку впервые.

В рамках состязаний Азербайджан завоевал пять лицензий на Олимпийские игры — 2024 в Париже. В частности, Туран Байрамов получил право выступить на ОИ в полуфинале соревнований в весовой категории 74 кг, победив Франка Чамизо. Как сообщается в заявлении, не смирившись с поражением, Чамизо без каких-либо доказательств стал утверждать, что за поражение в поединке ему предлагали взятку в размере $300 тысяч.

В соответствии с принципом Duty to report, Чамизо обязан был немедленно зафиксировать в протоколе протеста факт предложения взятки. Теперь ему необходимо либо доказать свое утверждение, либо заявить о его необоснованности, — подчеркивается в заявлении Федерации борьбы Азербайджана.

Ранее начальник отдела женской борьбы Федерации спортивной борьбы России Виталий Фельдшеров опроверг информацию о причастности дагестанского борца вольного стиля Магомедгаджи Нурова к избиению девушки в Таиланде. СМИ сообщили, что Нуров избил девушку из Казахстана, после того как та отвергла его предложение «прокатиться и развлечься». Пострадавшая обратилась в полицию и посольство, однако Нурову просто выписали штраф и запретили выходить на связь с пострадавшей. Кроме того, сообщалось, что он продолжает присылать девушке аудио с угрозами.

Однако Фельдшеров заявил, что спортсмен является очень сдержанным и спокойным человеком, а угрожающий голос на аудиозаписях ему не принадлежит.