В Федерации бокса России назвали фаворита боя между Плющенко и Навальным

https://static.news.ru/photo/2800d986-b148-11ea-add5-fa163e074e61_660.jpg Евгений Плющенко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв считает, что у двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко больше шансов на победу в поединке с политиком Алексеем Навальным, если тот состоится.

Мы им всё оплатим, организуем этот бой, обоим заслуженных тренеров по боксу порекомендуем. Плющенко занимался спортом, у него преимущество будет. Навальный всю свою жизнь что делал? Только болтать языком его преимущество, — цитирует Кремлёва Sport24.

Он также отметил, что уже ранее неоднократно предлагал Навальному организовать бой, а в нынешней ситуации полностью поддерживает Плющенко.

Ранее Плющенко заявил, что готов выйти на ринг с политиком Алексеем Навальным, который ранее выступил с критикой в адрес спортсмена за призыв проголосовать за поправки в Конституцию. Тренер сборной России предложил провести спарринг как положено, надев перчатки, капы, шлемы, и высказаться по-спортивному, писал NEWS.ru.