В Екатеринбурге создали граффити с изображением чемпиона UFC Петра Яна

https://static.news.ru/photo/96c05f40-dafb-11ea-b953-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба «Архангел Михаил»

В Екатеринбурге появились граффити с изображением российского чемпиона UFC Петра Яна. Новый арт-объект создали петербургские художники из команды SPB Colors на трансформаторной подстанции, расположенной на улице Шейнкмана.

Для создания граффити потребовалось четыре дня, девять килограммов фасадной краски и 30 баллончиков различных цветов. Общая площадь изображения составляет 25 квадратных метров, передаёт пресс-служба клуба «Архангел Михаил». Как уточняется, аналогичный арт-объект появился ранее в Санкт-Петербурге.

Ещё во время боя с Фейбером мы уже подумали, что Пётр станет чемпионом и нужно будет его таким образом поздравить. Мы думали сделать граффити ещё до боя с Альдо, но в итоге решили повременить, — приводятся в пресс-релизе слова художника Сергея.

Работу оценил лично Пётр Ян, спортсмен поблагодарил художников за работу и оставил на стене автограф.

Я не ожидал, что вообще кто-то где-то будет рисовать подобные вещи. Как только нарисовали в Питере и Москве, то пошли маленькие картинки по городам. Я когда увидел первые граффити — это было очень приятно. Хотел найти ребят, сделать презент. Получилось так, что они приехали в Екатеринбург сами, — отметил Ян.

12 июля Ян досрочно выиграл поединок с бразильцем Жозе Альдо — боец стал вторым чемпионом UFC из России.

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