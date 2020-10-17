В Дубае госпитализирован боец ММА Умар Нурмагомедов

24-летний Умар Нурмагомедов, который приходится двоюродным братом Хабибу Нурмагомедову, госпитализирован в Дубае с высокой температурой и рвотой.
Умар Нурмагомедов госпитализирован в больницу в Дубае с сильным гриппом, температурой и рвотой, — заявил ТАСС представитель команды спортсмена.
У спортсмена 24 октября был запланирован бой с Сергеем Морозовым из Казахстана в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Главным событием вечера должен стать поединок Хабиба Нурмагомедова против Джастина Гейтжи из США.
Умар Нурмагомедов родился 3 января 1996 года. В активе спортсмена 12 боёв, все из которых завершились победой.
Ранее NEWS.ru написал о клане Нурмагомедовых, в котором практически все мужчины имеют отношение к единоборствам.