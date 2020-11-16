В Челябинске испортили граффити с Хабибом Нурмагомедовым

https://static.news.ru/photo/0114a1e6-2834-11eb-b087-fa163e074e61_660.jpg Фото: Тимур Абдуллаев/vk.com

Граффити с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым было испорчено в Челябинске. Об этом сообщает РИА Новости.

Автором рисунка был южноуральский художник Тимур Бразил, нарисовавший граффити в честь победы Нурмагомедова над Джастином Гейтжи. На рисунке теперь написано чёрной краской: «Не наш герой».

Нурмагомедов победил Гейтжи 24 октября, защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе и после боя объявил о завершении карьеры. В его активе 29 побед по правилам ММА и ни одного поражения.

10 ноября NEWS.ru писал, что Али Абдель-Азиз, менеджер Нурмагомедова, загадочно намекнул на возвращение бойца. В тот же день боец UFC Конор Макгрегор внезапно заявил о своём возвращении. В организации уже объявили о его следующем бое, который пройдёт в рамках UFC 257 в Лас-Вегасе 23 января.