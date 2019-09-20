Боец ММА Вячеслав Дацик оказался задействован в конфликте у дома бизнесмена Андрея Бобылёва, с которым у его родственника есть неурегулированный финансовый конфликт.
Бобылёв в офисе фирмы оставил своих сувенирных лягушек. Я взял этих лягушек, приехал к его дому и поставил их перед воротами. В этот момент в меня стали стрелять — могу предположить, что из помпового ружья. Не попали, — рассказал Дацик Matchtv.ru.
Боец также заявил, что намерен подать заявление в полицию на нападавшего. По информации «Матч ТВ», дядя Дацика и Бобылёв являются совладельцами фирмы «Евротракт», что могло послужить причиной конфликта.
Как сообщал News.ru, боец UFC Хорхе Масвидаль заявил, что лига не организует его бой с Конором Макгрегором из-за угрозы убийства в октагоне.