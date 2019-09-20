https://static.news.ru/photo/3d90087e-db8a-11e9-b7e6-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Дацик Фото: instagram.com/red_tarzan

Боец ММА Вячеслав Дацик оказался задействован в конфликте у дома бизнесмена Андрея Бобылёва, с которым у его родственника есть неурегулированный финансовый конфликт.

Бобылёв в офисе фирмы оставил своих сувенирных лягушек. Я взял этих лягушек, приехал к его дому и поставил их перед воротами. В этот момент в меня стали стрелять — могу предположить, что из помпового ружья. Не попали, — рассказал Дацик Matchtv.ru .

Боец также заявил, что намерен подать заявление в полицию на нападавшего. По информации «Матч ТВ», дядя Дацика и Бобылёв являются совладельцами фирмы «Евротракт», что могло послужить причиной конфликта.

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