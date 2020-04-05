В Белоруссии опровергли проведение боя Нурмагомедов — Фергюсон

https://static.news.ru/photo/af3b636c-774b-11ea-848e-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Министерстве спорта и туризма Белоруссии опровергли информацию о подаче заявки на проведение поединка между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Ранее исполнительный директор Федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Белоруссии Максим Корольков сообщил, что, заручившись поддержкой в Минспорта, он отправил в UFC официальное предложение о проведении в стране этого турнира.

Министерством спорта и туризма не обсуждался данный вопрос, — сообщили ТАСС в министерстве.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном изначально планировался 18 апреля в Нью-Йорке. Позднее Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк запретила проведение турнира UFC 249 из-за пандемии коронавируса.

Как писал NEWS.ru, ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов к бою с американским спортсменом Тони Фергюсоном. Для проведения поединка нужны лишь выбранная руководством UFC локация и возможность для россиянина покинуть территорию страны. Как подчеркнул Нурмагомедов, он продолжает ежедневные тренировки. По словам Хабиба, бой с Фергюсоном для него крайне важен, ведь эта схватка может стать главным событием в истории UFC.