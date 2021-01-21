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Узбекский боец захотел подраться с Макгрегором

14:02, 21 января 2021
Махмуд Мурадов Махмуд Мурадов Фото: vk.com/mahmudmuradov

Узбекский боец Ultimate Fighting Championship (UFC) Махмуд Мурадов рассказал, почему хотел бы подраться с Конором Макгрегором, но не с Хабибом Нурмагомедовым.

Я боец — Флойда Мейвезера. Макгрегор иногда дерётся в 77 кг. Если мне предложат, за два-три месяца я с удовольствием сгоню вес. Драться с Хабибом — ни за какие деньги. Рад, что такой человек есть в истории ММА и за пределами октагона, — приводит слова Мурадова «Советский спорт».

Также боец отметил, что раскрутиться в Instagram ему помогло совместное фото с легендарным боксёром Флойдом Мейвезером.

24 января на турнире UFC 257 в Абу-Даби, главным событием которого станет претендентский поединок в лёгком весе между Конором Макгрегором и Дастином Порье, Мурадов встретится с американцем Эндрю Санчесом.

Как писал NEWS.ru, белорусский боец ММА Алексей Кудин задержан в Москве и будет экстрадирован на родину.

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