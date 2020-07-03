Уткин назвал Нурмагомедова-старшего счастливым человеком

https://static.news.ru/photo/807f0bbc-bd43-11ea-8664-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Известный спортивный блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал известие о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Прожить такую жизнь, как Абдулманап рядом с Хабибом, можно только развиваясь вместе с ним. Полагаю, Абдулманап был очень счастливым человеком, — написал журналист в своём канале в Telegram.

Журналист отметил, что Абдулманап и Хабиб были друг другу опорой и их дело становилось общим.

Один другому опора, стимул, просто источник настоящей жизни, — подчеркнул Уткин.

О кончине Абдулманапа Нурмагомедова ранее сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В последние недели Абдулманап находился в очень тяжёлом состоянии в реанимации одной из столичных больниц. Врачи диагностировали осложнения после COVID-19. 22 июня Хабиб Нурмагомедов заявил, что состояние отца остаётся тяжёлым. Врачам удалось вылечить его от COVID-19, однако последствия инфекции влияют на организм.

Нурмагомедов был мастером спорта СССР по вольной борьбе, заслуженным тренером России, а также старшим тренером сборной команды Республики Дагестан по боевому самбо. Нурмагомедов за свою тренерскую карьеру воспитал 18 чемпионов мира.

Ранее NEWS.ru писал, что свои соболезнования семье Нурмагомедова высказал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.