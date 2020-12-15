Устроивший драку на свадьбе дагестанский боец захотел в UFC

https://static.news.ru/photo/bf5b2912-3ef1-11eb-9900-fa163e074e61_660.jpg Гаджимурад Антигулов Фото: gadjimurad_antigulov/instagram.com

Российский боец ММА Гаджимурад Антигулов, устроивший пьяную драку на свадьбе в Дагестане, заявил о намерении вернуться в UFC.

Мой контракт с UFC закончен. Это было хорошее время. Спасибо каждому, кто принимал участие и поддерживал меня. Начало было хорошее. Первые два боя пошли по моему плану, и я одной ногой был в топ-10, но дальше началась полоса неудач. Будем делать выводы и двигаться дальше. Ещё несколько лет можно будет проявить свои лучшие качества в других промоушенах, а там, если все пойдет по плану и позовут обратно, то вернусь, — написал Антигулов в Instagram.

32-летний Антигулов провёл шесть боёв в UFC, выиграл первые два, а затем потерпел четыре поражения.

2 декабря 2020 года Антигулов устроил в нетрезвом состоянии драку на свадьбе в Дагестане.

Победивший Антигулова в UFC Максим Гришин в интервью NEWS.ru охарактеризовал Гаджимурада как вспыльчивого человека, но хорошего бойца.