Усман взял верх над Ковингтоном и сохранил титул UFC в полусреднем весе

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Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман взял верх над Колби Ковингтоном на турнире UFC 268, который проходил в Нью-Йорке. Нигерийский боец смешанных единоборств провёл пятую защиту титула.

Поединок между Усманом и Ковингтоном продлился все пять запланированных раундов, по итогам которых победителя противостояния определили судьи. Все трое встали на сторону действующего чемпиона — 48:47, 48:47, 49:46.

Усман одержал 20-ю победу в карьере и продлил победную серию до 19 боёв подряд, попутно проведя пятую защиту титула UFC в полусреднем весе.

Ковингтон потерпел третье поражение в карьере. Помимо Усмана, он уступал только Уорли Алвесу (16:3).

Ранее сообщалось, что Роуз Намаюнас взяла верх над Вейли Жанг и защитила титул UFC в минимальном весе. Поединок продлился все пять раундов, а американка взяла верх раздельным решением судей.