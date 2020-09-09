Усман Нурмагомедов победил Святослава Шабанова техническим нокаутом

https://static.news.ru/photo/6e4db7b8-f2e5-11ea-b614-fa163e074e61_660.jpg Усман Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В соглавном бою турнира Fight Nights Global и Gorilla Fighting Championship памяти Абдулманапа Нурмагомедова брат Хабиба, Усман Нурмагомедов (11-0-0), победил Святослава Шабанова (17-8-1) в весовой категории до 70,3 кг.

В первом раунде Нурмагомедов-младший повалил соперника в партер и попытался удушить. Однако Шабанову удалось подняться. Во втором раунде Хабиб принялся активно наставляться брата, который в первые минуты пропустил в стойке несколько серьёзных ударов. Однако, несмотря на это, он выглядел активнее соперника. После того, как борьба перешла в партер, Нурмагомедов досрочно одержал победу техническим нокаутом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил хейтерам, которые критикуют его за постоянный перевод боёв в партер. Он отметил, что отличается от людей, задающих вопросы о стиле боя, бойцовским IQ.