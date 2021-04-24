Усман нокаутировал Масвидаля во втором раунде на UFC 261

https://static.news.ru/photo/1bd72328-a57f-11eb-a6a8-96000091f725_660.jpg Камару Усман Фото: Reinaldo Reginato/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В главном бою вечера на турнире UFC 261 в Джексонвилле (США) нигериец Камару Усман (19-1) нокаутировал во втором раунде американца Хорхе Масвидаля (35-15) и отстоял титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

Соперники обменялись точными попаданиями на первой минуте и продолжили поочерёдно взрываться в стойке, пока Усман, сократив дистанцию, не бросил соперника на настил. Однако Масвидаль даже снизу отвечал ударами локтями и вернул бой на ноги. В жёстком размене во втором раунде Усман попал тяжелейшим ударом с правой и наглухо вырубил Масвидаля, отправив того в первый глухой нокаут в карьере в UFC.

Как сообщалось ранее, в соглавном бою турнира UFC 261 в Джексонвилле (США) американка литовского происхождения Роуз Намаюнас нокаутировала в первом раунде китаянку Вейли Чжан и вновь стала чемпионкой UFC в первом наилегчайшем весе.