Усики не нужны: Джошуа нашёл вариант избежать боя с украинцем

Бокс не сезонный вид спорта, в нём нет больших пауз, бои могут проходить и 31 декабря, и 5 января. Но даже когда возникают небольшие перерывы, здесь всё равно есть темы, о которых говорят и пишут. Сейчас самое интересное — как будет развиваться ситуация в тяжёлом весе. Кажется, назревает небольшая сенсация.

Процесс пошёл

Последнее большое событие в тяжах — бой Энтони Джошуа с Кубратом Пулевым, который состоялся в ночь с 12 на 13 декабря. Как мы знаем, британец победил нокаутом в девятом раунде и защитил целую кучу чемпионских поясов. Из четырёх основных он сейчас владеет тремя: WBA, IBF и WBO.

Энтони Джошуа и Кубрат Пулев PA/ТАСС

После этого поединка в тяжёлом весе возникла противоречивая ситуация: на вопрос о следующем бое Джошуа ответил уклончиво.

Я жду вызова. Мне неважно, кто будет соперником, важны пояса и наследие. Если вы хотите увидеть мой бой с Тайсоном Фьюри, то пусть будет так, — заявил он на ринге.

Не совсем понятно, почему боксёр так сказал, ведь самом деле вызовы для Джошуа уже есть. Обязательным претендентом на пояс WBO является Александр Усик, и их бой должен состояться незамедлительно. Если бы правила боксёрских организаций были обязательными для всех, то мы бы увидели этот поединок уже в марте-апреле 2021 года.

Но в боксе работают другие правила. Чтобы соскочить с поединка с Александром, достаточно просто отказаться от пояса WBO. Джошуа заявил, что не очень хочет этого делать, но готов, если потребуется.

Ситуацию разъяснил промоутер Эдди Хирн, один из самых влиятельных людей в мировом боксе. Он прямо сказал, что им вообще плевать на пояс WBO, потому что главное — это бой Джошуа — Фьюри. Им бы, конечно, хотелось, чтобы этот поединок был за абсолютного чемпиона мира, но если нет, то нет. Кому интересны пояса, когда дерутся два таких гиганта?

Масла в огонь подлил сам Фьюри, в своём стиле наехавший на Джошуа после боя с Пулевым.

Ты только что обделался в прямом эфире. Ты зачем говоришь, что тебе всё равно, с кем драться? Ты боишься, что ли? Я хочу драться с тобой, и я нокаутирую тебя за три раунда, — сообщил он в Instagram.

Всё это означает, что процесс раскрутки боя Джошуа — Фьюри уже пошёл и этот маховик не остановить. А что же Усик?

Не повезло с происхождением

Надо признать, что пока Усик — инородное тело в споре за доминирование в тяжёлом весе. Он ворвался туда с невероятным наследием в крузервейте (первый тяжёлый вес), был там абсолютным чемпионом мира, но это абсолютно не впечатляет никого из гигантов вроде Джошуа, Фьюри и Деонтея Уайлдера. Им вообще всё равно. Никто из них не выразил ни малейшего респекта украинцу, не бросил ему вызов, наоборот, боксёры говорили что-то вроде «кто это такой?», «кто его знает?», «зачем мне с ним драться?».

Почему к Усику такое отношение? Во-первых, он новичок в супертяжах, а здесь свои герои и своя атмосфера. Во-вторых, он не американец, не англичанин, не говорит по-английски и не стремится быть медийным. А таким людям очень тяжело завоевать популярность за пределами родной страны. В случае с Усиком — речь об СССР. За него болеют на всём постсоветском пространстве. Это уже немало, но главная боксёрская сцена находится не здесь, а там — между Лондоном и Лас-Вегасом.

Чтобы завоевать уважение, Усику нужно немного потерпеть. Для него не случится ничего страшного, если Джошуа откажется от пояса и соскочит с боя с Александром. Наоборот, это более лёгкий способ завоевать пояс. Британец оставит его вакантным, поэтому Усик будет драться с кем-то из топ-3 рейтинга, а это Даниэль Дюбуа или Джозеф Паркер. С обоими разобраться более чем реально.

Как только Усик завоюет пояс, топы будут вынуждены с ним считаться. Вот тогда-то по-настоящему придёт его время.