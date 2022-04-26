Усика решили наказать власти Симферополя Усика лишили звания почётного гражданина города Симферополь

Александр Усик / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинского боксёра, чемпиона мира в тяжёлом весе Александра Усика лишили звания «Почётный гражданин города Симферополя», уроженцем которого он является. Такое решение принял городской совет, сообщают «РИА Новости».

Отмечается, что решение связано с с действиями Усика, направленными на дискредитацию России.

Звание почётного гражданина боксёр получил еще в 2012 году, когда Крым находился под контролем Украины.

После начала спецоперации на территории Украины Усик вступил в территориальную оборону Киева. 23 марта он её покинул и уехал из страны, после чего начал подготовку к реваншу с британцем Энтони Джошуа.