Усика бомбой: украинцу бросил вызов самый страшный нокаутёр

Украинский боксёр Александр Усик становится полноценным участником тусовки супертяжей. Победа над Чисорой этому очень сильно помогла, но ещё одну хорошую услугу украинцу оказал Деонтей Уайлдер, просто обративший на него внимание. Американский экс-чемпион назвал Александра в числе желаемых соперников, и это очень серьёзно. Разберёмся, насколько серьёзно.

Когда видишь новость о том, что Уайлдер бросил вызов Усику, первая мысль — вау! Это именно то, о чём Александр мог только мечтать. Но при более тщательном изучении ситуации, понимаешь, что радоваться пока рановато. Что именно сделал Деонтей: он в подкасте Last Stand назвал пять соперников, с кем он бы хотел провести бой. Помимо Александра Усика там есть ещё четыре боксёра: Диллиан Уайт, Энди Руис, Роберт Хелениус и Джозеф Паркер. Причём Усик там идёт под пятым номером. Странно, что нет Александра Поветкина.

То есть Усик уже попал в поле зрения Уайлдера, но это не первый выбор американского нокаутёра. Очевидно, что первый его выбор — это Тайсон Фьюри. Их третий бой должен был состояться в декабре 2020 года, но Фьюри решил от него отказаться. Дескать, зачем ему снова боксировать с Уайлдером, если они уже провели два поединка и второй остался за британцем без вариантов.

Фьюри нокаутировал Уайлдера в седьмом раунде в феврале этого года, после чего Деонтей какие только отговорки ни придумывал: то ему помешал слишком тяжёлый костюм, в котором он выходил на ринг, то — якобы утяжелённые перчатки Фьюри, то якобы отравленная вода. Скорее всего, все эти версии — полная ерунда и Деонтей просто оказался не готов к темпу, заданному Тайсоном.

Уайлдер — больше не чемпион мира, но он остаётся одним из трёх гигантов, на которых держится весь тяжёлый вес. Поражение от Фьюри стало для него первым в карьере, и очевидно, что Деонтей хочет эффектно вернуться. Его удар никуда не делся, и этот удар многими экспертами считается самым сильным в истории бокса: 42 победы, 41 — нокаутом. Если Деонтей попадает даже по касательной или в лоб — это, скорее всего, глубокий нокаут. Его не зря называют Бронзовым Бомбардировщиком. Бронзовым — из-за третьего места на Олимпийских играх — 2008 в Пекине.

Деонтей Уайлдер facebook.com/bronzebomber

Есть два вопроса, на которые надо ответить в связи в возможным боем Усика и Уайлдера. Первый — какова вероятность, что он состоится в ближайшие три-четыре месяца? Сейчас кажется, что меньше 50 процентов. Уайлдер — неглупый человек, и он вряд ли захочет после поражения от Фьюри сразу так рисковать. Всё-таки Усик пока не чемпион мира, а уровень опасности, от него исходящий, не ниже, чем от чемпионов. Да и имя у него не такое раскрученное в США, как у того же Энди Руиса или Диллиана Уайта. Не случайно же Деонтей поставил Александра на пятое место в списке своих желаний. Так что, скорее верится в бой Уайлдера с кем-то из этих двоих.

Второй вопрос — что будет, если бой всё-таки состоится? Здесь шансы будут 50 на 50 или даже 55 на 45 в пользу Уайлдера. Это классическая история: либо Деонтей хотя бы раз за 36 минут донесёт точный удар и победит, либо он этого не сделает и проиграет по очкам. Усик будет танцевать и стараться засыпать американца количеством. В этом его единственный шанс на победу.

Уайлдер будет, как всегда, охотиться за головой и искать момент для удара. Из 42 боёв был всего один, когда он такого шанса не нашёл. Усик, конечно, сильнее, чем почти все, с кем Деонтей дрался, но если и Фьюри падал дважды, то Александр тоже запросто может словить «плюху» и никогда от неё не оправиться. Он и от Чисоры напропускал, а по сравнению с Уайлдером удары Дерека — это дружеские шлепки по лицу.

Так что, даже сама вероятность боя Усик — Уайлдер — это крайне захватывающе. Деонтей дал надежду, что это может состояться. Если Александр сейчас ответит на вызов и сделает заявление в духе: «Деонтей, давай сделаем это», то 2021 год может быть самым интересным в тяжёлом весе за долгое время.