Украинский боксер оценил победу Александра Усика над Тайсоном Фьюри Исмаил Силлах: Усик теперь такой же великий, как Мухаммед Али

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Александр Усик

Победа Александр Усика над Тайсоном Фьюри была действительно великой, заявил NEWS.ru украинский боксер, серебряный призер чемпионата мира и Европы и бывший претендент на титул WBO Исмаил Силлах. Он добавил, что теперь Усик стал знаменит на весь мир.

Невероятный бой. Большая победа. Усик стал знаменитым на весь мир. Номер один. Такой же великий, как Мухаммед Али. Желаю ему уйти из бокса непобежденным. Горжусь тем, что знаю Саню лично. Он провел идеальный бой, отправив такого здорового тяжеловеса в нокдаун, — сказал Силлах.

Бой Усик — Фьюри прошел в ночь на 19 мая в Эр-Рияде. В нем разыгрывались все четыре пояса чемпиона мира в тяжелом весе, чего не было ни разу в истории бокса. Последним абсолютным чемпионом был Леннокс Льюис, владевший тремя поясами в 1999 году.

Изначально бой Усика и Фьюри был намечен на 17 февраля, но он сорвался из-за травмы британца. Победу раздельным решением судей одержал Усик: 115:112, 113:114, 114:113. В девятом раунде украинец отправил оппонента в нокдаун.

Реванш был прописан в контракте, и после боя боксеры объявили, что проведут повторный поединок. Он запланирован на 12 октября 2024 года.