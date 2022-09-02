Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назвала Александра Усика боксером месяца после его победы над британцем Энтони Джошуа, сообщает РБК. Украинец защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.
Усик доказал, что на сегодняшний день является одним из лучших боксеров вне зависимости от весовой категории и впечатляющим тяжеловесом, каких немного, — говорится в сообщении.
Поединок прошел 20 августа в Джидде и завершился победой Усика раздельным решением судей: 113:115, 115:113, 116:112. 35-летний украинец после боя вернулся на первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring.
За поединок Усик и Джошуа получили по $40 млн.
После боя британец Тайсон Фьюри заявил, что отберет чемпионские пояса у «украинского бомжары». Их встреча может пройти в конце этого года или в начале следующего.
Всего на счету Усика 20 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения.