Усик стал боксером месяца по версии WBA Александра Усика признали боксером месяца по версии WBA

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Усик

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назвала Александра Усика боксером месяца после его победы над британцем Энтони Джошуа, сообщает РБК. Украинец защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

Усик доказал, что на сегодняшний день является одним из лучших боксеров вне зависимости от весовой категории и впечатляющим тяжеловесом, каких немного, — говорится в сообщении.

Поединок прошел 20 августа в Джидде и завершился победой Усика раздельным решением судей: 113:115, 115:113, 116:112. 35-летний украинец после боя вернулся на первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring.

За поединок Усик и Джошуа получили по $40 млн.

После боя британец Тайсон Фьюри заявил, что отберет чемпионские пояса у «украинского бомжары». Их встреча может пройти в конце этого года или в начале следующего.



Всего на счету Усика 20 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения.