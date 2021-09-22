Усик пожонглировал мячами и уронил один на тренировке перед боем с Джошуа

Украинский боксёр-тяжеловес Александр Усик провёл открытую тренировку в Лондоне перед боем с британским чемпионом мира Энтони Джошуа. Видео было опубликовано на YouTube-канале Sky Sports Boxing.

Среди прочих упражнений Усик пожонглировал тремя мячами и ловил их за спиной. Одни мяч упал на пол, но украинец повторил упражнение и поймал мяч на следующий раз, порадовав публику.

Бой Усика с Джошуа пройдёт в субботу, 25 сентября, на стадионе «Тоттенхэма» в Лондоне. В поединке будут разыгрываться титулы чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO и IBF, которыми владеет британец.

34-летний Усик был абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг). В его активе 18 побед в 18 боях, 13 — нокаутом. 31-летний Джошуа выиграл 24 боя (22 — нокаутом) и потерпел одно поражение.

Ранее стали известны гонорары Усика и Джошуа за поединок. Действующий чемпион мира должен получить 15 млн фунтов стерлингов, а украинский претендент — от 3 до 5 млн.