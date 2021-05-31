Усик отоврётся: украинец получил бой, о котором мечтал

Кажется, молитвы Александра Усика были услышаны, и он получит бой, которого хотел. Британец Энтони Джошуа дал согласие на поединок с украинцем после того, как его мегафайт с Тайсоном Фьюри сорвался. Официально о встрече украинца и англичанина пока не объявлено, но предварительная дата уже есть — август 2021 года. Бой пройдёт в Лондоне, но пока неясно, на «Уэмбли» или стадионе «Тоттенхэма». В любом случае, это будет мега-событие, особенно для Усика.

На худой конец

Несмотря на огромные заслуги и целую комнату наград Усика в первом тяжёлом весе, в тяжах его по-прежнему воспринимают слабенько. На это есть несколько причин — происхождение, слабая раскрученность в Штатах и Англии, неяркий стиль (особенно в этом весе). К тому же, Усик в тяжах пока не убедил: выиграл среднего Уизерспуна и старого Чисору, в обоих боях испытывая проблемы.

При этом, навыки и мастерство Усика остаются супер-высокими, что делает его очень нежелательным соперником для чемпионов: шанс проиграть большой, а продать бой всё равно получится хуже, чем поединки даже с Уайтом и Паркером или Чисорой, у которых в Англии мощная фанатская база. Не говоря уже о бое с Уайлдером. Там вообще не важно, есть у него пояс или нет, Деонтей с его пушечным ударом — желанный гость везде.

Усик для Джошуа — вариант из серии «ну ладно, на худой конец давайте с ним». В команде британца до последнего не хотели этого боя. Им пришлось на него согласиться потому что сначала сорвался поединок с Фьюри (тот выбрал в третий раз боксировать с Уайлдером), а затем WBO официально санкционировала бой Энтони с украинцем. Как известно, Усик является обязательным претендентом на титул Джошуа, поэтому нужно либо с ним драться, либо отказываться от пояса.

Энтони Джошуа vk.com/anthonyjoshua_c

Награда за терпение

Единственные люди, кто сейчас находится в состоянии восторга — сам Усик и его менеджер Александр Красюк. Они терпеливо ждали возможности выйти на Джошуа и сейчас, кажется, будут вознаграждены. Они продолжали ждать даже когда этого можно было не делать: им два месяца назад предлагали поединок с английским проспектом Джо Джойсом, но они решили не размениваться на это. И угадали: Джошуа в итоге освободился.

Несмотря на то, что официально о бое ещё не объявлено, сейчас этот поединок выглядит абсолютно неизбежным. Об этом уже как о свершившемся факте говорит человек, от которого всё зависит — промоутер Эдди Хирн, глава Matchroom Boxing. И он считает, что Энтони будет тяжело.

Джошуа думает, что Усик — это хороший бой. Он не выглядит невероятно в тяжах, но он, скорее всего, станет лучше, когда привыкнет к весу и дивизиону. Это действительно сложный и опасный поединок. Думаю, Джошуа будет беспощаден в этом бою, он любит учиться и драться с хорошими боксёрами. Энтони не будет насмехаться над боксом Усика, он собирается выйти и побить его, — сказал Хирн порталу ESNEWS.

«Он ужасен»

К слову о «выйти и побить», сейчас трудно найти человека, кто считал бы, что именно Усик будет фаворитом в бою с Джошуа. Все боксёры, кого пока спрашивали об этом, сходятся в том, что для Александра это будет адски сложный вечер. По двум причинам: он слишком мал для супертяжа (190 сантиметров) и его боксу в этом весе не хватает мощности. То, что работало с ребятами вроде Кшиштофа Гловацки, Тони Белью и даже Мурата Гассиева, не особо сработало против «маленького» Дерека Чисоры, что говорить о гигантах вроде Джошуа? Ярче других об этом высказался Диллиан Уайт, недавно отправивший в нокаут Александра Поветкина.

Для Усика этот бой — убийство. С кем он дрался в тяжёлом весе? Уизерспун, Чисора. Он выглядел ужасно в этих боях. У него нет мощного удара. Окей, он хорошо двигается, но не для тяжёлого веса. Здесь это не работает так же, как в первом тяжёлом весе, — сказал он.

Ужасен или не ужасен Усик в тяжах, насколько высоки его шансы против Джошуа — об этом придёт время порассуждать где-нибудь в августе, перед боем, а пока вывод можно сделать такой: это будет самый сложный бой в его карьере. И одновременно — самый большой, потому что при всём уважении к поясам в крузервейте, сразу три мировых титула в супертяжах ценятся намного выше. Усик действительно будет заметным андердогом в бою, но сейчас не кажется, что он обречён на поражение. Если он выйдет на поединок с правильным настроем и планом, если будет готов получить удовольствие («оторваться») и показать всё, что умеет, особенно в движении на ногах и корпусом, то Джошуа может все 12 раундов искать свой удар и так его и не найти.