Усик объяснил, почему не нокаутировал Чисору

https://static.news.ru/photo/d1ac423c-1d21-11eb-8bac-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/oleksandr_usyk_1987

Украинский боксёр-тяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) рассказал, что помешало ему нокаутировать британца Дерека Чисору (32-10, 23 КО). Бой прошёл в Лондоне 31 октября и завершился победой 33-летнего уроженца Симферополя единогласным решением судей.

Чисора — это был мой первый тест в тяжеловесах, он большой и очень сильный боксёр. Такой бой мне и нужен был, теперь мы знаем, над чем нужно работать, чтобы боксировать в тяжёлом весе. Я не расстроился из-за того, что не было нокаута. В каком-то смысле, это не было моим планом. Главное, что есть победа, — сказал Усик в эфире YouTube-канала Behind The Gloves.

После боя с Чисорой Усик стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBO и бросил вызов британцу Энтони Джошуа. NEWS.ru рассказал о шансах на то, что этот бой состоится в следующем году.

По мнению российского экс-чемпиона мира в первом тяжёлом весе Дениса Лебедева, у Усика не очень много шансов в бою с Джошуа.